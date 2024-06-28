Запечений жир та бруд духовці можуть призвести до того, що вона виглядатиме надзвичайно неприємно. Та це не все: жир може зіпсувати і смак та запах усіх страв, які ви будете готувати у духовці.

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Як легко почистити духову піч

Попри те, що в магазинах ви можете знайти чимало засобів для чищення духовок, вони зазвичай містять дуже багато агресивних хімікатів, які потім можуть потрапити і до ваших страв, якщо ви недостатньо уважно змиєте їх водою.

Та якщо ви прагнете ніколи не використовувати "хімію" під час прибирання, ви можете скористатися народними методами, які працюють зовсім не гірше. Для легкого очищення і скляних дверцят, і решти духовки чимало людей користуються м'яким очищувальним скрабом.



Духовку можна почистити дуже просто / Фото Pexels

Втім, у нього є й свої мінуси: іноді його важко видалити, а іноді він залишає розводи на склі, тож замість нього можна знайти кращу альтернативу. Природний спосіб для очищення духовки – це подріблені лимони.

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Вам може знадобитися кілька плодів – все залежить від ступеня забруднення вашої духовки. Покладіть їх в посуд для запікання, залийте водою та поставте в духову піч при 200 градусах на 30 хвилин.

Після цього вам не потрібно буде більше прикладати жодних зусиль – ви можете просто взяти вологу ганчірку та видалити нею увесь бруд з духовки.