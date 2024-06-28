Запеченный жир и грязь духовке могут привести к тому, что она будет выглядеть чрезвычайно неприятно. Но это не все: жир может испортить и вкус и запах всех блюд, которые вы будете готовить в духовке.

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Как легко почистить духовую печь

Несмотря на то, что в магазинах вы можете найти немало средств для чистки духовок, они обычно содержат очень много агрессивных химикатов, которые затем могут попасть и в ваши блюда, если вы недостаточно внимательно смоете их водой.

Но если вы хотите никогда не использовать "химию" во время уборки, вы можете воспользоваться народными методами, которые работают совсем не хуже. Для легкой очистки и стеклянной дверцы, и остальной духовки многие пользуются мягким очищающим скрабом.



Духовку можно почистить очень просто / Фото Pexels

Впрочем, у него есть и свои минусы: иногда его трудно удалить, а иногда он оставляет разводы на стекле, поэтому вместо него можно найти лучшую альтернативу. Естественный способ для очистки духовки – это измельченные лимоны.

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Вам может понадобиться несколько плодов – все зависит от степени загрязнения вашей духовки. Положите их в посуду для запекания, залейте водой и поставьте в духовую печь при 200 градусах на 30 минут.

После этого вам не нужно будет больше прикладывать никаких усилий – вы можете просто взять влажную тряпку и удалить ею всю грязь из духовки.