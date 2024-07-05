Різноманітні спреї та інші хімічні засоби може й вбивають мух, але сильно отруюють повітря в кімнати, а ви ще довгий період будете відчувати неприємний запах. Радимо позбуватися мух за допомогою запахів, які вони не люблять.

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Як позбутися мух у приміщенні

Мухи дуже не люблять ефірну олію базиліка, евкаліпта, лаванди чи м’яти. Все, що треба зробити – налити її в аромалампу та нагріти, щоб запах заповни все приміщення.

А ще мух відлякує запах кропиви, бузини, черемхи чи полину. Просто нарвіть кілька гілочок та розставте їх у вазах по кімнатах.



Мухи не люблять різких запахів / Фото Pexels

У домашніх умовах також можна виготовити самостійно засіб від мух у вигляді пастки. Для цього треба змішати оцет з мильною піною. У банку налийте столову ложку оцту, кілька крапель засобу для миття посуду та збовтайте все до утворення піти.

Накрийте горло банки харчовою плівкою та зробіть такі отвори, щоб муха змогла пробратися всередину. На дно банки можна також налити мед чи сироп для варення замість мильної піни.

Поради, які завадять мухам залітати в будинок

Щоб мухи не залітали в будинок через вікна чи вентиляційні решітки, встановіть на вікнах герметичні москітні сітки та закрийте вентиляційні отвори решітками. Якщо ж мух збирається багато у під’їзді – розвісьте липкі стрічки від мух.

Стежте також за тим, аби на столі не залишалося чогось їстівного. Запах їжі привертає мух, тому постарайтеся унеможливити їхнє перебування в квартирі чи будинку.