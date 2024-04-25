Як позбутись мурах на городі: 5 народних методів, які реально працюють

Мурашники з часом пригнічують рослини. Окрім цього, ці комахи поїдають пелюстки троянд, полуниці, гарбузи, моркву тощо.

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Чим боротися з мурахами на городі

Харчова сода

Сода чудово впорається і зі шкідниками. Річ у тім, що організм мурах насичений кислотою, а сода – це бікарбонат натрію, лужна речовина, яка її нейтралізує.

Потрапляючи в організм комахи, вона вступає в реакцію з кислотою, внаслідок чого руйнується зовнішня оболонка комахи, тож вона гине. Щоб мурахи з'їли приманку, потрібно:

змішати по 0,5 столової ложки соди та цукрової пудри,

додати близько 2 столових ложок води,

розмішати та вилити отриманий розчин у пластикові кришки.

Ці кришки треба поставити вздовж стежок та в місцях скупчення комах.

Борна кислота

Борна кислота згубно впливає на роботу нервової та травної систем мурах. Вона зневоднює їхній організм, тож за кілька годин після потрапляння всередину починається параліч і загибель комахи. Якщо інші мурахи поїдають останки, те саме відбувається і з ними.

Для приготування розчину треба взяти 5 грамів борної кислоти та розчинити її у склянці гарячої води. Після цього варто додати 2 столові ложки цукру чи меду та долити літр води.

Увечері, після того, як мурахи зібралися ночувати, полийте цією сумішшю мурашник. Якщо ж його неможливо знайти, налийте розчин у невеликі плоскі ємності та розставте їх вздовж стежок, якими комахи пересуваються.



Мурахи можуть нашкодити городині / Фото Unsplash

Перманганат калію (марганцівка)

Розчин перманганату калію чудово впорається у боротьбі зі шкідниками. В 1 літрі води треба розчинити марганцівку до насиченого рожевого кольору.

Далі змішати отриманий розчин з 10 літрами води, щоб не перестаратися з дозуванням. Далі треба полити гнізда комах, а також обробити рослини, по яких вони люблять повзати.

Нашатирний спирт

Щоб не лише позбутися від мурах, а й підгодувати рослини, необхідно приготувати простий розчин з 10 грамів нашатирного спирту та 8 – 10 літрів води. Цим розчином треба полити всю ділянку.

Оцтова кислота

Позбутися мурах допоможе звичайна оцтова кислота. Для цього 1 столову ложку столового оцту потрібно розвести в 1 літрі води та обприскати ті рослини, на яких з'явилися комахи.

Якщо ж у вас є оцтова есенція, то 1 столову ложку розводять у 10 літрах води. Регулярно повторюйте цю процедуру до повного позбавлення від комах.