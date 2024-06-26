Як ефективно відлякати мурах: дієві способи, про які ви ще не чули

Мурахи влітку є особливо активними, тож їх занадто багато може бути на кухні. Найчастіше комахи там з’являються у пошуках їжі, втім їх можна легко відлякати дієвими способами.

Найбільший наплив мурах зустрічається в сонячну погоду. Вони швидко розмножуються та створюють цілі колонії, тому краще від них позбутися, поки вони не атакували увесь ваш простір.

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Як відлякати мурах з дому

Дитяча крейда

Проста дитяча крейда – це один з найпростіших способів запобігти проникненню мурах в оселю. Візьміть шматочок крейди та намалюйте ним лінію. Мурахи не переповзуть через неї, тож можете бути певними, що їх не буде у вас вдома.

У крейді міститься карбонат кальцію, який може висушити екзоскелет мурахи та зробити перетин крейдового кордону незручним та смертельно небезпечним. Якщо ж на ділянці є багато комах, то метод з крейдою може не спрацювати, втім на деякий час їх зупинить.



Ефективні методи позбавлення мурах / Фото Pexels

Тальк

Ефективним методом відлякування вважається тальк, який треба розсипати біля дверей. Він буде працювати, як бар’єр та не дозволить мурахам проникнути всередину.

Можете засипати тальком плінтуси. Мурахи точно не зможуть його виштовхати назовні, тож він буде слугувати для них бар’єром. Та зверніть увагу на те, що тальк має властивість висихати, тому час від часу його треба підсипати в місця скупчення мурах. Він закупорює дихальні шляхи комах, тож цього засобу вони бояться.

М'ята

Мурахи є дуже чутливими до запахів, тому можете біля дверей поставити горщик з м’ятою чи просто листочки м’яти в банці. До входу комахи навіть не підійдуть, оскільки дуже не люблять різкого запаху цієї зелені. Якщо у вас м’яти немає, ви можете використати ватні кульки, які змочите в ефірній олії.