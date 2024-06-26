Как эффективно отпугнуть муравьев: действенные способы, о которых вы еще не слышали

Муравьи летом особенно активны, поэтому их слишком много может быть на кухне. Чаще всего насекомые там появляются в поисках пищи, впрочем их можно легко отпугнуть действенными способами.

Наибольший наплыв муравьев встречается в солнечную погоду. Они быстро размножаются и создают целые колонии, поэтому лучше от них избавиться, пока они не атаковали все ваше пространство.

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Как отпугнуть муравьев из дома

Детский мел

Простой детский мел – это один из самых простых способов предотвратить проникновение муравьев в дом. Возьмите кусочек мела и нарисуйте им линию. Муравьи не переползут через нее, поэтому можете быть уверены, что их не будет у вас дома.

В меле содержится карбонат кальция, который может высушить экзоскелет муравья и сделать пересечение меловой границы неудобным и смертельно опасным. Если же на участке есть много насекомых, то метод с мелом может не сработать, впрочем на некоторое время их остановит.



Эффективные методы избавления от муравьев / Фото Pexels

Тальк

Эффективным методом отпугивания считается тальк, который надо рассыпать у дверей. Он будет работать, как барьер и не позволит муравьям проникнуть внутрь.

Можете засыпать тальком плинтусы. Муравьи точно не смогут его вытолкать наружу, поэтому он будет служить для них барьером. Но обратите внимание на то, что тальк имеет свойство высыхать, поэтому время от времени его надо подсыпать в места скопления муравьев. Он закупоривает дыхательные пути насекомых, поэтому этого средства они боятся.

Мята

Муравьи очень чувствительны к запахам, поэтому можете у дверей поставить горшок с мятой или просто листочки мяты в банке. Ко входу насекомые даже не подойдут, поскольку очень не любят резкого запаха этой зелени. Если у вас мяты нет, вы можете использовать ватные шарики, которые смочите в эфирном масле.