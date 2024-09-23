Як позбутися накипу на кавоварці: виглядатиме, як новенька

Кавоварка – це дуже зручний домашній прилад, що допомагає отримувати смачну каву з мінімумом зусиль. Та іноді все ж сама кавоварка потребує догляду та чищення.

Коли ви купуєте кавоварку для того, щоб кожного ранку пити смачну каву, ви й не замислюєтеся про те, що вона потребує чимало догляду. І нехтувати ним точно не варто, пише "Філіжанка".

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Чому кавомашини ламаються

Ви можете купити найкращу і найдорожчу модель кавомашини та використовувати тільки дистильовану чи джерельну воду. Та якщо ви хоч зрідка таки використовуєте техніку, колись обов'язково настане день, що ваша улюблена кавоварка подасть сигнал декальцинації.

В для того, щоб уникнути цієї проблеми, не можна забувати про регулярне чищення, прибирання накипу та дотримання умов використання приладу.

Навіщо проводити декальцинацію?

Декальцинація – це процес чищення кавоварки від накипу, який утворюється через взаємодію іонів води. І цього процесу точно потребує кожна кавоварка!

Тож коли потрібно чистити кавоварку? Ви зрозумієте це, коли ваша кава змінить смак. Якщо у напою з'явився дивний, неприємний запах, смак змінився у гірший бік, тоді знайте – що вже пропущений період, коли потрібно було усе чистити.



Кавоварку потрібно чистити регулярно / Фото Pexels

Та, на щастя, більшість сучасних машин самі подають сигнал про очищення.

Як правильно почистити кавоварку

Чимало людей люблять використовувати народні засоби для очищення своїх приладів, та тут потрібно діяти обережніше: якщо не хочете зіпсувати кавоварку, краще не експериментувати зайвий раз і не використовувати кока-колу, оцет та інші популярні методи.

Найкраще для очищення підійде професійний спеціальний засіб, та якщо можливості його отримати немає, тоді можна використати лимонну кислоту, та тут головне, дотримуватися правильних пропорцій. На один літр води має приходитися не більше, як 10 грамів кислоти.