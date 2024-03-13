Позбутися павуків у домі дуже просто: способи на замітку господиням

Павуки в домі точно не принесуть вам радості, і чимало людей шукають способи їх позбутися. Та зробити це не так просто, якщо не знати правильних способів.

Павуки не є небезпечними, та ви точно не будете раді знайти їх у себе вдома. Часто вони стають причиною страхів і дітей, і дорослих, тож варто вжити заходів, щоб позбутися цих неприємних членистоногих.

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Засоби для чищення за ароматом лимона

Павуки, як і комахи, не надто люблять запах цитрусових. Саме через це якщо ви будете чистити ваші меблі, плінтуси та підвіконня за допомогою засобів для чищення із запахом лимона, ви можете відлякати павуків.

Окрім того, ви також можете подумати і про використання цитрусових освіжувачів повітря чи ароматичні свічки з запахом лимона чи лайма.

Регулярно прибирайте

Часте прибирання у вас вдома також може бути надзвичайно корисними – це перешкодить павукам гніздитися на вашій території. Особливо важливо часто використовувати пилосос, адже він допоможе знищити не тільки павуків, що .є у вашому домі, але і прибрати відкладені ними яйця.

Так ви можете різко скоротити чисельність павуків. Також не забувайте про те, щоб не лишати крихти на підлозі, та не кидати їжу відкритою.

Перекрийте точки входу

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Павуки проникають у ваші оселі через різноманітні щілини. Спробуйте пошукати їх біля вікон та дверей та герметизувати їх.

Важливо також тримати сітки на вікнах, які не дозволять комахам проникати всередину під час провітрювання.

Пастки й пилососи

Якщо ви будете ставити для павуків пастки, ви можете позбутися їх дуже гуманним способом. Не вбивати, а потім випустити їх на вулиці, далеко від вашого дому.