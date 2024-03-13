Підлога – це та частина оселі, яка зазвичай буває найбільш забрудненою. Тому не дивно, що чимало людей вдаються до різноманітних засобів для того, аби підтримувати її у максимальній чистоті. Ось тільки деякі із таких засобів можуть тільки нашкодити.

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Оцет

Оцет – це той засіб, який досить часто використовують для вирішення різноманітних побутових проблем. Втім, коли ви чистите підлогу, вам все ж варто уникати використання цього засобу. Річ у тому, що якщо ви будете використовувати кислоту протягом тривалого часу, зрештою це призведе до того, що ваша підлога буде виглядати тьмяною, і її зовнішній вигляд погіршиться.

Особливо важливо не використовувати оцет під час очищення дерев'яної підлоги. Натомість він цілком підходить для того, щоб чистити ламіновану підлогу, та й тут потрібно бути обережними і обов'язково розводити продукт за допомогою води.

Лимонний сік

Це ще один популярний продукт, який часто використовують для чищення вдома. Та для відлоги він не підходить, адже кислота, що є у лимонному соку, може пошкодити ваше покриття.

Та якщо ви все-таки хочете використати лимонний сік як засіб для миття підлоги, його потрібно брати у дуже невеликих кількостях та обов'язково розводити водою.



Лимонним соком не можна мити підлогу / Фото Pexels

Відбілювач

А ось використання відбілювача для того, щоб почистити підлогу, може призвести до незворотної шкоди. Окрім того, цей засіб допоможе вам лише дезінфікувати підлогу, але не вимити її по-справжньому.

Відбілювач також може призвести до того, що колір вашої підлоги буде знижений, а матеріал із часом послабиться.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Олія

Використання олії на підлозі також може призвести до пошкодження матеріалу, із якого виготовляють покриття. А ось на ламінаті олія може також залишати смуги, і зрештою це призведе до того, що ваша підлога не буде виглядати так привабливо, як раніше.

Окрім того, якщо часто використовувати такий засіб, ваша підлога стане більш вразливою і схильною до зношення. Негативні наслідки з'являться і якщо ви будете використовувати олію на дерев'яній підлозі, адже вам не вдасться видалити залишки засобу з щілин.

Аміак

Аміак не підходить для чищення більшості покриттів, зокрема і для дерева, лінолеуму, ламінату, дерева та вінілу. Використання такого засобу призведе до того, що покриття знебарвиться, і блиск із нього зникне, а зрештою це зіпсує загальний вигляд вашої підлоги.