За взуттям білого кольору треба ретельно доглядати, оскільки брудні плями набагато є помітнішими, ніж на темному взутті. Для того, щоб білі кросівки виглядали, як новенькі, скористайтеся кількома домашніми лайфхаками.

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Сода та оцет

Одну столову ложку соди змішайте з половиною столової ложки оцту до стану, щоб вийшла паста. Нанесіть цю суміш на брудну ділянку кросівок та почистіть щіткою з м’якою щетиною. Після цього змийте теплою водою.

Зубна паста

Цей метод допомагає забрати жовтизну з білих тканинних кедів. Пасту треба брати виключно білого кольору без кольорових домішок. Спочатку видаліть бруд за допомогою мильної води, а тоді старою зубною щіткою чистіть жовту пляму.

Щоб ефект був ще кращим – додайте лимонний сік. Залишіть зубну пасту на кедах на 10 хвилин, а тоді вже повноцінно кидайте прання.



Бруд з білих кросівок можна легко відчистити / Фото Pexels

Пральний порошок

Відчистити жовтизну також можна за допомогою прального порошку та соди. Змішайте його з содою у пропорції 1:5. Пасту нанесіть на взуття, почистіть та залишіть на 10 хвилин, а тоді видаліть вологою ганчіркою.

Засіб для миття посуду

Цей засіб домашнього вжитку здатен чудово впоратися з відбіленням білих кросівок. Одну столову ложку рідини змішайте з теплою водою. Щітку змочіть в розчині та акуратно потріть нею кросівки.

Крохмаль

Посипте крохмалем забруднені ділянки кросівок та залишіть на кілька годин. Потім залишки треба прибрати зубною щіткою.