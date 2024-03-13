Пол – это та часть дома, которая обычно бывает наиболее загрязненной. Поэтому неудивительно, что многие прибегают к различным средствам для того, чтобы поддерживать его в максимальной чистоте. Вот только некоторые из таких средств могут только навредить.

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Уксус

Уксус – это то средство, которое довольно часто используют для решения различных бытовых проблем. Впрочем, когда вы чистите пол, вам все же стоит избегать использования этого средства. Дело в том, что если вы будете использовать кислоту в течение длительного времени, в конце концов это приведет к тому, что ваш пол будет выглядеть тусклым, и его внешний вид ухудшится.

Особенно важно не использовать уксус во время очистки деревянного пола. Вместо этого он вполне подходит для того, чтобы чистить ламинированный пол, но и здесь нужно быть осторожными и обязательно разводить продукт с помощью воды.

Лимонный сок

Это еще один популярный продукт, который часто используют для чистки дома. Но для пола он не подходит, ведь кислота, что есть в лимонном соке, может повредить ваше покрытие.

Но если вы все-таки хотите использовать лимонный сок как средство для мытья пола, его нужно брать в очень небольших количествах и обязательно разводить водой.



Лимонным соком нельзяа мыть пол / Фото Pexels

Отбеливатель

А вот использование отбеливателя для того, чтобы почистить пол, может привести к необратимому вреду. Кроме того, это средство поможет вам только дезинфицировать пол, но не вымыть его по-настоящему.

Отбеливатель также может привести к тому, что цвет вашего пола будет снижен, а материал со временем ослабнет.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Масло

Использование масла на полу также может привести к повреждению материала, из которого изготавливают покрытие. А вот на ламинате масло может также оставлять полосы, и в конце концов это приведет к тому, что ваш пол не будет выглядеть так привлекательно, как раньше.

Кроме того, если часто использовать такое средство, ваш пол станет более уязвимым и подверженным износу. Негативные последствия появятся и если вы будете использовать масло на деревянном полу, ведь вам не удастся удалить остатки средства из щелей.

Аммиак

Аммиак не подходит для чистки большинства покрытий, в том числе и для дерева, линолеума, ламината, дерева и винила. Использование такого средства приведет к тому, что покрытие обесцветится, и блеск с него исчезнет, а в конце концов это испортит общий вид вашего пола.