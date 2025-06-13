Пилові монстри щезнуть: як швидко позбутися від постільних кліщів

На постелі та меблях живуть пилові кліщі, яких ми не можемо побачити, оскільки вони мікроскопічні. Паразити живляться відмерлими частинками шкіри людини та шерстю тварин. Їхня надмірна кількість може погано впливати на здоров’я, тому з ними треба обов’язково боротися.

Паразити здатні викликати кашель, чхання, закладеність носа, свербіж очей, біль у горлі, пише 24 Канал. Щоб забезпечити чисте та здорове середовище вдома, потрібно вжити ефективних заходів, які позбавлять меблі та постіль від них.

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Як позбутися від пилових кліщів

Матрац, ковдри та подушки з часом стають осередком розмноження кліщів, тому потрібно проводити регулярне прибирання, щоб знищити пил та мікроскопічних паразитів.

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Замороження

Низька температура – один з дієвих способів позбутися пилових кліщів. Потрібно помістити постіль в морозилку й заморозити на добу. Мінусова температура вб’є усіх паразитів. Постіль потрібно покласти в пакет, а після того, як виймете її – струсіть на свіжому повітрі.



Постільних кліщів вбиває низька температура / Фото Pexels

Евкаліптова олія

Проти пилових кліщів ефективною є евкаліптова олія. Розчин олії потрібно розпилити на меблі та матрац в оселі. Також корисно обприскати евкаліптовою олією постіль, килим та інший текстиль. Засіб містить потужні антисептичні властивості, які знищать паразитів.

Інфузорна земля

Ефективним проти кліщів є дрібнодисперсний порошок кізельгур, який виготовляють зі скам’янілих останків водних організмів. Цю інфузорну землю потрібно насипати на постіль та матрац, а через кілька годин зібрати пилососом.

До речі, раніше ми ділилися простим лайфхаком щодо чищення старого лінолеуму – він почне сяяти.

Дубильна кислота

Пилові кліщі живуть не лише на матраці й постелі, але й в килимах. Щоб позбутися від їхнього скупчення, килим треба обробити розчином дубильної кислоти, який здатен вбити паразитів.

Висока температура

Добре знищує пилових кліщів висока температура. Пряме сонячне світло впродовж кількох годин здатне скоротити їхню кількість. Потрібно лише винести подушки, постіль та матрац на свіже повітря. Вбити кліщів та їхні яйця допомагає прання при температурі 65°C.

Ефективними є також пароочисники, які випускають гарячу пару, яка миттєво вбиває кліщів на різних поверхнях – м’яких меблях, постелі, килимах тощо.