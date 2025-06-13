Пылевые монстры исчезнут: как быстро избавиться от постельных клещей

На постели и мебели живут пылевые клещи, которых мы не можем увидеть, поскольку они микроскопические. Паразиты питаются отмершими частицами кожи человека и шерстью животных. Их чрезмерное количество может плохо влиять на здоровье, поэтому с ними надо обязательно бороться.

Паразиты способны вызвать кашель, чихание, заложенность носа, зуд глаз, боль в горле, пишет 24 Канал. Чтобы обеспечить чистую и здоровую среду дома, нужно принять эффективные меры, которые избавят мебель и постель от них.

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Как избавиться от пылевых клещей

Матрас, одеяла и подушки со временем становятся центром размножения клещей, поэтому нужно проводить регулярную уборку, чтобы уничтожить пыль и микроскопических паразитов.

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Замораживание

Низкая температура – один из действенных способов избавиться от пылевых клещей. Нужно поместить постель в морозилку и заморозить на сутки. Минусовая температура убьет всех паразитов. Постель нужно положить в пакет, а после того, как вынете ее – встряхните на свежем воздухе.



Постельных клещей убивает низкая температура / Фото Pexels

Эвкалиптовое масло

Против пылевых клещей эффективным является эвкалиптовое масло. Раствор масла нужно распылить на мебель и матрас в доме. Также полезно опрыскать эвкалиптовым маслом постель, ковер и другой текстиль. Средство содержит мощные антисептические свойства, которые уничтожат паразитов.

Инфузорная земля

Эффективным против клещей является мелкодисперсный порошок кизельгур, который изготавливают из окаменелых останков водных организмов. Эту инфузорную землю нужно насыпать на постель и матрас, а через несколько часов собрать пылесосом.

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Дубильная кислота

Пылевые клещи живут не только на матрасе и постели, но и в коврах. Чтобы избавиться от их скопления, ковер надо обработать раствором дубильной кислоты, который способен убить паразитов.

Высокая температура

Хорошо уничтожает пылевых клещей высокая температура. Прямой солнечный свет в течение нескольких часов способен сократить их количество. Нужно только вынести подушки, постель и матрас на свежий воздух. Убить клещей и их яйца помогает стирка при температуре 65°C.

Эффективны также пароочистители, которые выпускают горячий пар, который мгновенно убивает клещей на различных поверхностях – мягкой мебели, постели, коврах и тому подобное.