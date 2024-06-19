Чарівні трюки, які здивують: як позбутися плісняви на вікнах

Чорна пліснява може атакувати кухню, в якій немає витяжки та погано провітрюються випари. Така цвіль виглядає неестетично та навіть приносить шкоду організмові.

Деякі люди можуть відчувати посилені алергічні реакції, страждати від болю голови, кашляти, відчувати втому та навіть подразнення слизової оболонки. Та позбутися від плісняви на вікнах можна досить просто. Для цього варто лише знати деякі секрети.

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Як видалити плісняву оцтом

Оцет добре видаляє цвіль з вікон. Налийте його в пульверизатор та розпиліть по місцях ураження. Залишіть вікно з розчином на годину, а після цього промийте його теплою водою та дайте підсохнути. Щоб пліснява більше не чіпалась вікна, витирайте вікна оцтом раз на місяць для профілактики.

Як видалити плісняву перекисом водню

Ця рідина добре видаляє грибки на поверхнях, оскільки має антибактеріальні властивості. Нанесіть перекис водню на місця з пліснявою та залишіть на годину. Потім протріть вікно вологою ганчіркою. Процедуру можна повторити кілька разів.



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Як видалити плісняву нашатирним спиртом

Спирт треба розчинити з водою у співвідношенні 1:1 та нанести на вікна за допомогою пульверизатора. На ураженій ділянці спирт рекомендовано залишити на 2 години, а потім ретельно промити вікна.

Важливий момент: робити обробку нашатирем треба лише у гумових рукавицях та захисних окулярах. Після цього приміщення треба провітрити, оскільки нашатир може спровокувати запаморочення та блювоту.

Як видалити плісняву олією чайного дерева

Для приготування розчину треба 10 крапель олії розвести в 200 міліграмах води. Тоді розчин розпорошіть на поверхню плісняви та залишіть на кілька хвилин. Після цього протріть вологою ганчіркою.