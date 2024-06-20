Що робити, якщо в холодильнику смердить: корисні поради, які треба знати
Джерело:"Вікна"
Часто буває, що продукти в холодильнику починають псуватися та призводять до неприємного запаху, який не зникає навіть після того, коли ви ці продукти викидаєте. Щоб поганий запах зникнув, треба знати кілька лайфхаків.
Сморід з холодильника може йти навіть через неправильне зберігання продуктів. Найчастіше це стосується м’яса, риби та ковбаси. Найкраще їх тримати в пакеті чи контейнері, аби не давати їм доступ до повітря. Також не рекомендовано залишати відкритою консервацію та не ставити їжу в тарілках.
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Як прибрати сморід з холодильника
Насамперед холодильник треба помити за допомогою звичайних миючих засобів чи побутової хімії. Також допомагають підручні засоби.
Перекис водню
Стінки холодильника можете обробляти перекисом водню. Розчин розпорошіть по всій поверхні, а через 3 хвилини витріть насухо рушником.
Оцет
Оцет з водою у співвідношення 1:8 варто застосовувати для усунення неприємного запаху. Цим розчином треба протерти всі полички в холодильнику.
Сморід з холодильника можна легко прибрати / Фото Pexels
Харчова сода
Використовуйте для усунення поганого запаху звичайну харчову соду. Найкраще вона підходить у тих випадках, коли з холодильника треба прибрати тухлий запах.
4 ложки соди змішайте з водою до кашоподібного стану. Суміш нанесіть за допомогою губки та залишіть на 30 хвилин, а після цього добре вимийте холодильник.
Нашатирний спирт
Різкий запах з холодильника забирає нашатирний спирт. Він також добре розчиняє жир та вбиває мікроби. Однак його варто застосовувати лише після того, коли холодильник оброблений оцтовим розчином.
Кілька крапель спирту змішайте у воді, змочіть в розчині ганчірку та ретельно протріть полиці та ящики холодильника. Фахівці рекомендують після миття нашатирним спиртом, залишити холодильник провітрюватися на цілу ніч.
Кава
Якщо ж запах у холодильнику не сильно виражений, то скористайтеся натуральним поглиначем запаху – кавою. Поставте на ніч склянку із зернами в холодильник, а на ранок вже не буде ніякого поганого запаху.