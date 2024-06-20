Что делать, если в холодильнике воняет: полезные советы, которые надо знать
Источник:"Окна"
Часто бывает, что продукты в холодильнике начинают портиться и приводят к неприятному запаху, который не исчезает даже после того, когда вы эти продукты выбрасываете. Чтобы плохой запах исчез, надо знать несколько лайфхаков.
Вонь из холодильника может идти даже из-за неправильного хранения продуктов. Чаще всего это касается мяса, рыбы и колбасы. Лучше всего их держать в пакете или контейнере, чтобы не давать им доступ к воздуху. Также не рекомендуется оставлять открытой консервацию и не ставить еду в тарелках.
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Как убрать вонь из холодильника
Прежде всего холодильник надо помыть с помощью обычных моющих средств или бытовой химии. Также помогают подручные средства.
Перекись водорода
Стенки холодильника можете обрабатывать перекисью водорода. Раствор распылите по всей поверхности, а через 3 минуты вытрите насухо полотенцем.
Уксус
Уксус с водой в соотношении 1:8 следует применять для устранения неприятного запаха. Этим раствором надо протереть все полочки в холодильнике.
Вонь из холодильника можно легко убрать / Фото Pexels
Пищевая сода
Используйте для устранения плохого запаха обычную пищевую соду. Лучше всего она подходит в тех случаях, когда из холодильника надо убрать тухлый запах.
4 ложки соды смешайте с водой до кашеобразного состояния. Смесь нанесите с помощью губки и оставьте на 30 минут, а после этого хорошо вымойте холодильник.
Нашатырный спирт
Резкий запах из холодильника убирает нашатырный спирт. Он также хорошо растворяет жир и убивает микробы. Однако его следует применять только после того, когда холодильник обработан уксусным раствором.
Несколько капель спирта смешайте в воде, смочите в растворе тряпку и тщательно протрите полки и ящики холодильника. Специалисты рекомендуют после мытья нашатырным спиртом, оставить холодильник проветриваться на целую ночь.
Кофе
Если же запах в холодильнике не сильно выражен, то воспользуйтесь натуральным поглотителем запаха – кофе. Поставьте на ночь стакан с зернами в холодильник, а на утро уже не будет никакого плохого запаха.