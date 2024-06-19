Некоторые люди могут испытывать усиленные аллергические реакции, страдать от боли головы, кашлять, чувствовать усталость и даже раздражение слизистой оболочки. Но избавиться от плесени на окнах можно достаточно просто. Для этого стоит лишь знать некоторые секреты.

Смотрите также Как вернуть одежде насыщенный цвет: эффективные и проверенные методы

Как удалить плесень уксусом

Уксус хорошо удаляет плесень с окон. Налейте его в пульверизатор и распылите по местам поражения. Оставьте окно с раствором на час, а после этого промойте его теплой водой и дайте подсохнуть. Чтобы плесень больше не трогала окна, вытирайте окна уксусом раз в месяц для профилактики.

Как удалить плесень перекисью водорода

Эта жидкость хорошо удаляет грибки на поверхностях, поскольку имеет антибактериальные свойства. Нанесите перекись водорода на места с плесенью и оставьте на час. Затем протрите окно влажной тряпкой. Процедуру можно повторить несколько раз.



Плесень надо убирать с откосов также / Фото Pinterest

Как удалить плесень нашатырным спиртом

Спирт надо растворить с водой в соотношении 1:1 и нанести на окна с помощью пульверизатора. На пораженном участке спирт рекомендуется оставить на 2 часа, а затем тщательно промыть окна.

Важный момент: делать обработку нашатырем надо только в резиновых перчатках и защитных очках. После этого помещение надо проветрить, поскольку нашатырь может спровоцировать головокружение и рвоту.

Как удалить плесень маслом чайного дерева

Для приготовления раствора надо 10 капель масла развести в 200 миллиграммах воды. Тогда раствор распылите на поверхность плесени и оставьте на несколько минут. После этого протрите влажной тряпкой.