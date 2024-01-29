Якщо ви постійно прибираєте, але поганий запах все одно залишається, тоді варто подумати про деякі речі, про які ви можете постійно забувати. Саме вони можуть стати першопричиною поганого запаху в квартирі.

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Ви забуваєте винести сміття

Найчастіше сморід відчувається через гнилі продукти, які стоять вже тривалий час у сміттєвому кошику. Не забувайте про них, адже окрім запаху, на кухні може завестися багато плодових мух.

Ви не миєте холодильник

Не забувайте мити внутрішню частину холодильника. Там часто залишається на поверхні розлита їжа, яка згодом може почати погано пахнути. Також неприємний запах можуть давати продукти, термін яких вже давно вийшов. Помийте холодильник розчином з оцту, соди та води, щоб прибрати всі зайві запахи.

Ви не перете рушники

Якщо не прати рушники, то вони через певний час можуть віддавати затхлим запахом. Надмірна вологість може призвести до плісняви та бактерій. Щоб ви не відчували поганого запаху, завжди просушуйте рушники після того, як ними скористаєтеся.

Ви не пилососите і не витираєте порох

Часто погано може пахнути від того, що дім не свіжий. Проведіть генеральне прибирання та добре повитирайте всюди пилюку.

Ви не чистите килим та килимки

Вхідні килимки чи килимки у ванній разом з килимами у кімнаті здатні впитувати різні запахи. Якщо їх не чистити періодично, то вони будуть віддавати різкий та неприємний запах.

Ви забуваєте про кімнатні рослини

У рослинах від надмірного поливу можуть гнити корені, тож це може давати поганий запах на всю кімнату. Злийте воду з горщика, щоб запах не продовжував бути ще сильнішим.

Ви не викидаєте зів’ялі квіти

Затхла вода у квітах та й самі зів’ялі квіти можуть не дуже приємно пахнути, тому їх треба вчасно утилізовувати.

Ви не купаєте домашнього улюбленця

Часто дім може пахнути котом чи собакою. Ми можемо не відчувати цього запаху, а от для гостей він буде дуже різким. Спробуйте час від часу купати домашніх улюбленців задля їхнього гарного запаху.