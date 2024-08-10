Чим промити пральну машинку від поганого запаху: домашні лайфхаки

Іноді після прання одяг має поганий запах, який може віддавати від барабана, якщо він переповнений речима під час прання. Причиною поганого запаху в пральній машинці можуть бути відкладення жиру чи залишків на стоках, фільтрах чи гумі. Окрім того, пральну машину треба мити, бо вона забруднюється.

У магазинах є чимало спеціальних засобів для очищення пральної машинки, втім є кілька чудових способів, які дозволять це зробити в домашніх умовах.

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Болотяний запах на пральній машинці може з’явитися через бактерії та плісняву, які розмножуються у вологому середовищі. Вони можуть живитися частинками порошку, ворсинками чи крихтами з кишень.

Щоб уникнути смороду, після прання двері пральної машинки треба залишити відкритими. Це допоможе їй висохнути й провітритися, а поганого запаху не буде.



Найкращі поради для виведення поганого запаху з пральної машинки / Фото Pexels

Як очистити пральну машинку від поганого запаху

Спробуйте очистити барабан пральної машинки за допомогою розчину оцту й соди. Змішайте 2 склянки оцту та четвертину чашки харчової соди й додайте четвертину води.

Все ретельно перемішайте й висипте у лоток для мийних засобів. Оцет окремо ще варто залити в барабан. Після цього увімкніть пральну машинку в холосту та виберіть максимальну температуру й найдовший режим.

Позбутися поганого запаху можна за допомогою відбілювача. Спочатку залийте 100 міліграмів відбілювача з хлоркою та оберіть опцію прання. Температура має бути не нижче 60 °С, а пральна машина має бути без речей всередині.

Від неприємного запаху допоможе позбутися лимонна кислота. Засипте її в лоток для миючого засобу та запустіть на довгий цикл, виставивши максимально високу температуру. Після цього виберіть режим полоскання, який видалить зайву лимонну кислоту з барабану.

Окремо водою з оцтом можна протерти барабан та барабанні вставки пральної машини. Просто змішайте оцет і воду в однакових пропорціях та протріть м’якою ганчіркою.