Як позбутися неприємного запаху з пральної машини: три прості методи

Інколи у ванній кімнаті пральна машина може віддавати неприємні запахи. На це є кілька причин, тому треба з ними розібратися та усунути їх, щоб надалі вас не турбував сморід.

Після прання брудних речей машинка накопичує в собі сторонні запахи, особливо, якщо ви перете речі дуже часто, пишуть Поради 24. Постійна експлуатація потребує чищення та належного догляду.

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Причини поганого запаху з пральної машинки

Пральна машинка може погано пахнути не лише через брудний одяг, але й залишки порошку в барабані. Саме тому його треба регулярно чистити, оскільки з часом на ньому з’являється цвіль та грибок, які віддають неприємний запах.

Також пральна машинка може смердіти через забруднений фільтр. Вода в системі приладу застоюється, тому через певний час починає погано пахнути.

Якщо після прання одяг не витягати, то згодом можна відчути затхлість не лише на самих речах, але й від пральної машинки.

Завдяки кільком способам можна легко і просто позбутися поганого запаху. Для цього вам не знадобляться ніякі спеціалізовані засоби, а всього лише харчові продукти, які знайдуться на кухні в кожної господині.

Як позбутися поганого запаху з пральної машини

Сода + оцет

Четвертину склянки соди розмішайте з такою ж кількістю води. Цей розчин треба влити у відсік для прального порошку. У барабан додайте дві повних склянки звичайного оцту. Після цього запустіть пусте прання на 90°С.

Лимонна кислота

Засипте у барабан пачку лимонної кислоти та пустіть режим полоскання після прання. Цей метод має позбавити пральну машинку неприємного запаху.

Провітрювання

Після того, як речі виперуться, не закривайте дверцята. Це потрібно зробити для того, щоб висушити барабан та не зберігати вологу.