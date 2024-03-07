Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины: три простых метода

Иногда в ванной комнате стиральная машина может отдавать неприятные запахи. На это есть несколько причин, поэтому надо с ними разобраться и устранить их, чтобы в дальнейшем вас не беспокоил запах.

После стирки грязных вещей машинка накапливает в себе посторонние запахи, особенно, если вы стираете вещи очень часто, пишут Советы 24. Постоянная эксплуатация требует чистки и надлежащего ухода.

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Причины плохого запаха из стиральной машинки

Стиральная машинка может плохо пахнуть не только из-за грязной одежды, но и остатков порошка в барабане. Именно поэтому его надо регулярно чистить, поскольку со временем на нем появляется плесень и грибок, которые отдают неприятный запах.

Также стиральная машинка может вонять из-за загрязненного фильтра. Вода в системе прибора застаивается, поэтому через определенное время начинает плохо пахнуть.

Если после стирки одежду не вытягивать, то впоследствии можно почувствовать затхлость не только на самих вещах, но и от стиральной машинки.

Благодаря нескольким способам можно легко и просто избавиться от плохого запаха. Для этого вам не понадобятся никакие специализированные средства, а всего лишь пищевые продукты, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.

Как избавиться от плохого запаха из стиральной машины

Сода + уксус

Четверть стакана соды размешайте с таким же количеством воды. Этот раствор надо влить в отсек для стирального порошка. В барабан добавьте два полных стакана обычного уксуса. После этого запустите пустую стирку на 90°С.

Лимонная кислота

Засыпьте в барабан пачку лимонной кислоты и запустите режим полоскания после стирки. Этот метод должен избавить стиральную машинку от неприятного запаха.

Проветривание

После того, как вещи постираються, не закрывайте дверцу. Это нужно сделать для того, чтобы высушить барабан и не сохранять влагу.