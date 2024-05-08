Чимало дачників турбуються через попелицю та шкоду, яку вона наносить рослинам. Та існує досить простий і дієвий спосіб, який допоможе її позбутися, і для нього вам навіть не знадобиться витрачати багато грошей чи зусиль.

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Як відлякати попелицю

Існує один аптечний засіб, який дуже часто використовують садівники і городники, коли мовиться про відлякування шкідників та підживлення рослин – і це нашатирний спирт. Він допоможе вам позбутися і попелиці, яка дуже часто насідає на троянди та ягідні кущі, і особливо сильно від неї може постраждати смородина.

Для того, щоб обробити кущі нашатирним спиртом, вам потрібно підготувати спеціальний розчин. Розведіть у невеликій кількості води 2 столові ложки нашатирного спирту та столову ложку рідкого мила. Замість нього ви можете використати також і рідкий мийний засіб.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Суміш потрібно залити у 8 – 10 літрів теплої води та ретельно перемішати. Після цього отриманим розчином вже можна обприскувати троянди та смородину. Робити це обов'язково потрібно знизу вгору, і найкраще для цього використовувати спеціальний обприскувач.



Попелиця може зіпсувати кущі троянд / Фото Pexels

І всього один цей бюджетний засіб – це все, що вам потрібно для того, щоб захистити ваші кущі від попелиці.