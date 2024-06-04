Побороти їх можна завдяки обприскуванню різними розчинами та відварами. Вони ефективні та одразу після застосування зможуть вбити шкідників. А ще вони натуральні, тож зберігають врожай без спричинення шкоди здоров’ю людини.

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Як приготувати мильний розчин для обприскування

Настоянка з полину та мила

200 грамів полину подрібніть та помістить суміш в банку з 1 літром води. Цей розчин треба тримати в темному місці добу. Після цього настоянку процідіть та додайте рідке чи господарське мило. Цим розчином можна полити уражені рослини.



Попелиця негативно впливає на рослини / Фото Unsplash

Розчин з попелу та мила

2 стакани попелу залийте 1 літром окропу. Коли розчин охолоне, розведіть в 5 літрах води та додайте мило.

Розчин з соди та мила

В 1 літрі води розведіть 1 столову ложку соди та рідкого мила. Цей розчин є популярним в боротьбі зі шкідниками. Будь-яким з цих розчинів обприскайте рослини.

У боротьбі з попелицею використовувати можна рідке мило та господарське. Єдина відмінність лише у пропорціях. На 300 грамів господарського мила треба 10 літрів води, а для рідкого – 150 мілілітрів.