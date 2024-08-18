Як вивести шершнів з ділянки: безпечний та швидкий спосіб

На вигляд шершень може нагадувати осу, тільки дуже велику. Але жало в нього небезпечніше: від укусу в організм людини може потрапити до 2 мг отрути.

Ще одна небезпека шершня полягає в тому, що він атакує не один раз, а може нападати знову і знову. Ці небезпечні комахи полюбляють селитися в будинках, і переважно на горищі. Там сухо і тепло, тож це ідеальне місце для них.

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Де в будинку селяться шершні

Для свого гнізда шершні зазвичай обирають затишний куточок, куди не можуть потрапити дощі та роса. Тож знайти гніздо комах часом буває зовсім непросто. Та є кілька локацій, які комахи займають досить часто:

на лоджії чи балконі;

на горищі чи під дахом;

за обшивкою будівлі;

у побутових приміщеннях.

Як вивести шершнів з дому хімікатами

Перш за все потрібно взяти поліетиленовий пакет та обприскати його спеціальними інсектицидними хімікатами. Добре підійдуть Дихлофос, Раптор, Кат, Актара тощо. Обережно надягніть пакет на гніздо, немов би завертаючи вулик у кокон. Краї пакета потрібно зав'язати чи заклеїти скотчем.



Шершнів можна вигнати з дому / Фото Pexels

Хімікати, які діють проти тарганів, будуть не менш дієвими і проти шершнів.

Також ви можете просто обробити гніздо інсектицидним аерозолем. Зазвичай для знищення гнізда потрібно не менше, ніж 3 флакони. Потрібно обприскати внутрішню порожнину гнізда через вхідні отвори. Протягом кількох днів чіпати гніздо не можна. До нього будуть повертатися комахи, але за кілька днів вони загинуть.

Ще один спосіб позбутися шершнів – це закупорити його монтажною піною. Запечатайте усі отвори, що побачите у гнізді. І так комахи залишаться всередині без кисню і можливості вилетіти. Ви можете спалити гніздо за кілька днів чи віднести його якомога далі від дому.