Как вывести шершней с участка: безопасный и быстрый способ

С виду шершень может напоминать осу, только очень большую. Но жало у него опаснее: от укуса в организм человека может попасть до 2 мг яда.

Еще одна опасность шершня заключается в том, что он атакует не один раз, а может нападать снова и снова. Эти опасные насекомые любят селиться в домах, и преимущественно на чердаке. Там сухо и тепло, поэтому это идеальное место для них.

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Где в доме селятся шершни

Для своего гнезда шершни обычно выбирают уютный уголок, куда не могут попасть дожди и роса. Поэтому найти гнездо насекомых порой бывает совсем непросто. Но есть несколько локаций, которые насекомые занимают довольно часто:

на лоджии или балконе;

на чердаке или под крышей;

за обшивкой здания;

в бытовых помещениях.

Как вывести шершней из дома химикатами

Прежде всего нужно взять полиэтиленовый пакет и опрыскать его специальными инсектицидными химикатами. Хорошо подойдут Дихлофос, Раптор, Кат, Актара и тому подобное. Осторожно наденьте пакет на гнездо, словно бы заворачивая улей в кокон. Края пакета нужно завязать или заклеить скотчем.



Шершней можно выгнать из дома / Фото Pexels

Химикаты, которые действуют против тараканов, будут не менее действенными и против шершней.

Также вы можете просто обработать гнездо инсектицидным аэрозолем. Обычно для уничтожения гнезда нужно не менее, чем 3 флакона. Нужно опрыскать внутреннюю полость гнезда через входные отверстия. В течение нескольких дней трогать гнездо нельзя. К нему будут возвращаться насекомые, но через несколько дней они погибнут.

Еще один способ избавиться от шершней – это закупорить его монтажной пеной. Запечатайте все отверстия, что увидите в гнезде. И так насекомые останутся внутри без кислорода и возможности вылететь. Вы можете сжечь гнездо за несколько дней или отнести его подальше от дома.