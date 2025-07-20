Слимаки та равлики зникнуть за день: найкращі способи на будь-який бюджет

Слимаки та равлики – це неочевидні загрози для городу, які, втім, можуть попсувати чимало врожаю. І для того, аби захиститися від них, потрібно вчасно зрозуміти, як з ними боротися.

Слимаки та равлики харчуються листям, овочами, квітами та ягодами, а також залишають після себе неприємні сліди зі слизу – і через це вони й отримали свою назву, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом".

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Як боротися зі слимаками?

Боротьбу зі слимаками варто вести від травня до липня – саме в цей період потрібно намагатися знищити якнайбільше з них. Досягти цього можна прибиранням куп листя, трухлявих пеньків чи гілляк, розпушуванням ґрунту, скошуванням високої трави та прополюванням бур'янів.

Окрім того, ефективним є також і ручне збирання молюсків. Збирати їх з рослин і ґрунту потрібно у вологу погоду, після дощу чи рано вранці по росі – саме тоді молюски активно повзають по городині та харчуються.

Для збирання їх механічним способом розкладіть на городі мокрі шматки шиферу чи ганчірки – молюски сповзуться до них, і тоді їх можна буде легко зібрати вручну та знищити.

До слова, часто городників турбують не тільки слимаки. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кротів на ділянці.



Слимаків можна знищити народними методами / Фото Pexels

Ще один популярний спосіб – це використання свіжого пива. Його потрібно налити в обрізану пляшку та поставити на городі. Слимаки сповзуться на запах, і тоді їх можна буде зібрати вручну. Але навіть якщо ви пропустите якогось, не біда – пиво висушить їх всередині, і вони загинуть.

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Але є ще кілька народних методів, що допомагають проти слимаків: