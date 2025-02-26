Чим вивести поганий запах з холодильника: допоможуть копійчані засоби

Неприємний запах у холодильнику може з’явитися з кількох причин – це нерегулярне прибирання та зіпсута їжа. З проблемою смороду в холодильнику можна легко впоратися. Для цього треба скористатися кількома дієвими порадами.

Вирішити проблему з неприємним ароматом в холодильнику досить просто, пише 24 Канал. Це коштуватиме копійки, а результат приємно вразить. Прибрати затхлість з холодильника можна народними способами.

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Спочатку потрібно добре вимити холодильник й ретельно протерти всі полиці та дверцята. Від сильного запаху допомагає розчин на основі солі. У літрі води потрібно розвести 2 столові ложки соди. Цим розчином потрібно помити камеру, решітки, полиці та контейнери.

Від запаху ліків, риби чи м’яса можна позбутися за допомогою лимонного соку, який потрібно накапати на губку й протерти нею всю середину холодильника.

Після очищення холодильника виводити запах можна одним із найпопулярніших інгредієнтів, які вбирають запахи.



Вивести поганий запах з холодильника досить просто / Фото Pexels

Сода

Насипте соду на тарілку й поставте до холодильника. Час від часу змінюйте вміст на новий.

Лимон

Розріжте цитрусовий фрукт на кілька частин та залишіть всередині холодильника. Змінювати його потрібно раз в кілька днів.

Активоване вугілля

Вугілля є хорошим абсорбентом, який добре поглинає шкідливі речовини та запахи. Потрібно розтовкти кілька таблеток й залишити на тарілці в холодильнику.

Продукти, що поглинають запахи

З неприємним запахом можуть впоратися деякі продукти. Покладіть в холодильник чорний хліб, шкірку апельсина, половину сирої картоплі, мелену каву чи кавову гущу. Також допомагають пряні трави – кориця, чебрець чи гвоздика.