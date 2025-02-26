Чем вывести плохой запах из холодильника: помогут копеечные средства

Неприятный запах в холодильнике может появиться по нескольким причинам – это нерегулярная уборка и испорченная пища. С проблемой они в холодильнике можно легко справиться. Для этого нужно воспользоваться несколькими действенными советами.

Решить проблему с неприятным ароматом в холодильнике достаточно просто, пишет 24 Канал. Это будет стоить копейки, а результат приятно поразит. Убрать затхлость из холодильника можно народными способами.

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Сначала нужно хорошо вымыть холодильник и тщательно протереть все полки и дверцы. От сильнейшего запаха помогает раствор на основе соли. В литре воды нужно развести 2 столовых ложки соды. Этим раствором нужно помыть камеру, решетки, полки и контейнеры.

От запаха лекарства, рыбы или мяса можно избавиться с помощью лимонного сока, который нужно накапать на губку и протереть ею всю середину холодильника.

После очищения холодильника выводить запах можно одним из самых популярных ингредиентов., впитывающие запахи.



Вывести плохой запах из холодильника достаточно просто / Фото Pexels

Сода

Насыпьте соду на тарелку и поставьте в холодильник. Изменяйте содержимое на новое время от времени.

Лимон

Разрежьте цитрусовый фрукт на несколько частей и оставьте внутри холодильника. Менять его нужно раз в несколько дней.

Активированный уголь

Уголь является хорошим абсорбентом, хорошо поглощает вредные вещества и запахи. Нужно растолочь несколько таблеток и оставить на тарелке в холодильнике.

Продукты, что поглощают запахи

С неприятным запахом могут справиться некоторые продукты. Положите в холодильник черный хлеб, кожуру апельсина, половину сырого картофеля, молотый кофе или кофейную гущу. Также помогают пряные травы.– корица, чабрец или гвоздика.