Эксперты отмечают, что бойлер нужно чистить ежегодно – особенно, если жесткость воды в вашем доме достаточно высокая, сообщает 24 Канал. Это помогает предотвратить поломки, накоплению грязи и другим неприятностям.

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Как понять, что бойлер нужно почистить?

На периодичность, с которой вам нужно чистить бойлер, влияет качество воды. Когда ее показатели нормальные, рекомендуется делать это раз в три года, а вот если вода жесткая – тогда каждый год.

Но есть и несколько тревожных звоночков, по которым можно понять, что пора очищать бойлер:

Увеличивается время нагрева.

Температурный режим воды не соответствует цифрам на датчике бойлера.

Увеличиваются расходы электроэнергии. На каждый миллиметр накипи они будут расти на 10%.

Появляются посторонние звуки во время работы бойлера.

Меняется цвет и запах воды.

Емкость для жидкости перегревается.



Бойлер нужно периодически чистить / Фото Pexels

Как почистить бойлер от накипи без разборки?

Если вы не знаете, как почистить бойлер, чтобы при этом не разбирать прибор, вам может помочь проверенное домашнее средство. Прежде всего, отключите бойлер от сети, а потом слейте из него воду. В 5 литрах теплой воды вам нужно растворить 200 – 300 граммов лимонной кислоты.

Залейте этот раствор прямо в бойлер через отверстие подачи воды. Оставьте его там примерно на 4 – 6 часов, чтобы раствор подействовал. После этого слейте жидкость и промойте бойлер несколько раз чистой водой. Включите его в сеть и наполните водой.

Как почистить бойлер от ржавчины

Если в воде много железа, то на стенках бойлера, к сожалению, может появиться не только накипь, но и ржавчина. В таком случае стоит воспользоваться уксусом. Раствор уксуса нужно сделать, размешав его с водой в соотношении 1:1, а после этого залить в бойлер, как и когда удаляете накипь. После обработки нужно качественно промыть бак.