Як позбутися неприємного запаху зі сміттєвого відра: так роблять всі господині

Часто зі сміттєвого відра, що стоїть під раковиною на кухні, може доноситися не зовсім приємний запах. Прибрати сморід можна за допомогою підручних дешевих засобів та спеціальних поглиначів.

Усі ми користуємося сміттєвими пакетами, втім харчові відходи з часом починають виділяти не зовсім приємний аромат, пише 24 Канал. Після того, як сміття прибереться – відро потрібно помити, але якщо цього буде недостатньо, тоді варто скористатися кількома лайфхаками.

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Ефірні олії

Скористайтеся будь-якою ефірною олією й крапніть її на серветку чи ватний диск. Протріть стінки відра для сміття й залишіть цю серветку на дні на кілька днів. Після наступної заміни пакета, змочену ватку потрібно замінити.

Котячий наповнювач

Вивести запах сміття допоможе наповнювач для котячих туалетів. Його потрібно насипати на дно відра. У випадку, якщо сміттєвий пакет протече, то наповнювач вбере не лише рідину, але й запах. Змінювати наповнювач рекомендовано раз на тиждень.



Поради, які виведуть поганий запах зі сміття / Фото Pexels

Розчин оцту

Якщо ж запах від сміття сильно в’ївся, то допоможе оцет з водою, який потрібно змішати в рівній пропорції. Налийте рідину у відро й залишіть на деякий час. Далі воду з оцтом злийте та вимийте додатково відро з миючим засобом.

Харчова сода

Добре поглинає неприємні запахи харчова сода. Потрібно половину склянки соди висипати на дно сміттєвого відра й від смороду не залишиться сліду.

Засіб з хлором чи білизна

Від сильно забрудненого відра допоможе засіб на основі хлору. Можна користуватися концентратом, або ж розвести його з водою. Рідину налийте у відро й дайте постояти деякий час, а після цього добре промийте теплою водою.