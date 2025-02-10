Как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра: так делают все хозяйки

Часто из мусорного ведра, стоящего под раковиной на кухне, может доноситься не совсем приятный запах. Убрать вонь можно с помощью подручных дешевых средств и специальных поглотителей.

Все мы пользуемся мусорными пакетами, впрочем пищевые отходы со временем начинают выделять не совсем приятный аромат, пишет 24 Канал. После того, как мусор уберется – ведро нужно помыть, но если этого будет недостаточно, тогда стоит воспользоваться несколькими лайфхаками.

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Эфирные масла

Воспользуйтесь любым эфирным маслом и капните его на салфетку или ватный диск. Протрите стенки мусорного ведра и оставьте эту салфетку на дне на несколько дней. После следующей замены пакета, смоченную ватку нужно заменить.

Кошачий наполнитель

Вывести запах мусора поможет наполнитель для кошачьих туалетов. Его нужно насыпать на дно ведра. В случае, если мусорный пакет протечет, то наполнитель впитает не только жидкость, но и запах. Менять наполнитель рекомендуется раз в неделю.



Советы, которые выведут плохой запах из мусора / Фото Pexels

Раствор уксуса

Если же запах от мусора сильно въелся, то поможет уксус с водой, который нужно смешать в равной пропорции. Налейте жидкость в ведро и оставьте на некоторое время. Далее воду с уксусом слейте и вымойте дополнительно ведро с моющим средством.

Пищевая сода

Хорошо поглощает неприятные запахи пищевая сода. Нужно половину стакана соды высыпать на дно мусорного ведра и от вони не останется следа.

Средство с хлором или белье

От сильно загрязненного ведра поможет средство на основе хлора. Можно пользоваться концентратом, или же развести его с водой. Жидкость налейте в ведро и дайте постоять некоторое время, а после этого хорошо промойте теплой водой.