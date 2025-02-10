Обычно основная причина неприятного запаха в одежде, только что постиранной – это грязный барабан, содержащий бактерии и вонь, и все это потом передается и на одежду, сообщает 24 Канал. И есть еще несколько других причин. К счастью, со всеми из них можно легко разобраться.

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Почему вещи неприятно пахнут после стирки?

Первое, что нужно сделать, когда вы заметили неприятный запах на выстиранном белье – это проверить чистоту барабана. Очень часто источником неприятного запаха становятся плесневые грибки и бактерии, начинающие размножаться внутри него.

Помните, что раз в месяц нужно запускать цикл стирки с пустой стиральной машиной – чтобы очистить барабан и убрать из него плесень. Но это не единственная причина неприятного запаха – также он может появляться, если во время одной стирки вы загружаете слишком много одежды.



Одежда может иметь неприятный запах после стирки / Фото Pexels

Если барабан переполнен, моющее средство может плохо распределиться и не вымыться до конца – а после стирки это приведет к неприятному запаху. Кроме того, очень важно обращать внимание и на режим, что вы выбираете для стирки – если вы привыкли включать быстрый режим, думая, что этого вполне достаточно, стоит отказаться от этой привычки.

Рано или поздно во время стирки вы почувствуете, что вещи теряют свежесть и начинают неприятно пахнуть. Учитывайте также и то, что постоянное использование быстрого режима стирки сильно изнашивает барабан, поэтому злоупотреблять им точно не стоит.

Вот еще несколько причин, которые могут привести к неприятному запаху белья:

Вы стираете на низких температурах. В таком случае порошок или моющее средство не могут подействовать как следует, и запахи остаются на одежде, поэтому она не может полностью очиститься.

Вы неправильно подбираете порошок. Также проблемой может стать большая дозировка – ведь в таком случае образуется много пены, что оседает в труднодоступных местах. Это, свою очередь, приводит к появлению плесени.

Засор в сливном шланге и канализационной трубе – из-за этого тоже могут распространяться бактерии и плесень.

Вы не вынули одежду из машинки сразу же после стирки.

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Как избежать неприятного запаха на белье?

Кроме того, чтобы правильно эксплуатировать машинку и не перегружать ее, специалисты советуют во время стирки добавлять в него столовую ложку соды. Так вы не только устраните все неприятные запахи, но и сможете смягчить воду. А это приведет к тому, что на стенках барабана не будет образовываться известковый налет, что также может вызвать запах и появление пятен.

Если вы стираете при очень высокой температуре, можно к соде добавить также чашку уксуса – он продезинфицирует вещи и уберет запахи.