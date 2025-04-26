Нізащо не викидайте у смітник: ось що потрібно зробити зі старим гаманцем

Гаманець – це дуже корисна й важлива річ, і для того, аби в ньому водилися гроші, він має виглядати пристойно, стверджують езотерики. Та що у такому випадку робити зі старим гаманцем, знають не всі.

Коли приходить час купити новий гаманець, чимало людей просто викидають старий у смітник, навіть не замислюючись про те, як це може вплинути на їхній енергетичний стан, повідомляє 24 Канал.

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Що робити зі старим гаманцем?

Якщо ваш старий гаманець приносив вам гроші, викидати його у смітник нізащо не можна, адже так ви можете обірвати грошовий потік. Зрештою це може призвести до непередбачуваних витрат, фінансових проблем та навіть бідності.

Та якщо новий гаманець вже придбаний, від старого й справді потрібно позбутися. Перш за все, витрусіть з нього усі гроші та решту речей. Якщо гаманець був пошкоджений, або ж якщо за час, коли він був у вас, в ньому не водилися гроші, гаманець можна й справді викинути у смітник.

Та якщо в гаманці завжди були гроші, так чинити з ним не можна – натомість радять закопати старий гаманець у землю чи спалити. Окрім того, перед тим, як позбуватися гаманця, потрібно подякувати йому і попросити річ залучити у ваше життя багатство та удачу.

Також вірили, що для того, аби перенести удачу зі старого гаманця на новий, потрібно покласти їх поряд і обережно, по одній купюрі перекласти всі гроші зі старого у новий гаманець.

Під час утилізації гаманця обов'язково стежте за тим, аби він не потрапив у чужі руки – це може призвести до того, що чужа людина забере вашу удачу та багатство.



Гаманець потрібно викидати правильно / Фото Pexels

Як залучити гроші у новий гаманець

А для того, щоб ваш новий аксесуар також завжди притягував до вас гроші, потрібно стежити за тим, аби у кожному відділенні завжди була принаймні одна монетка. Та що більше їх буде, то краще. Великі купюри радять зберігати у середньому відділенні, а маленькі – з боків.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно робити з новим гаманцем, аби притягнути до себе грошову удачу.

Коли ви перекладаєте гроші зі старого гаманця у новий, до них потрібно додати ще одну купюру. Вона може мати будь-який номінал, та цю купюру обов'язково потрібно отримати від рідної людини.

Після перенесення грошей відкрийте гаманець та проведіть ним тричі за годинниковою стрілкою над вогнем – це привабить до гаманця гроші. Після цього гаманець закривають та на ніч залишають на чистій тарілці. Після цього аксесуаром вже можна користуватися.