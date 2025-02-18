Вивести цвіль з квартири можна за 5 хвилин: німецьке правило, яке треба знати всім

У холодну пору цвіль на кухні, у ванній кімнаті чи в спальні, може стати серйозною загрозою. Є проста порада, яка допоможе позбутися плісняви. Якщо будете її дотримуватися, то зможете значно зменшити проблему у вашій оселі.

Включіть у свій щоденний розпорядок дня німецький метод позбавлення цвілі, який не потребує жодних зусиль, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як вивести цвіль з квартири

Щодня відкривайте вікна, щоб повітря надходило всередину впродовж 5 хвилин. Це забезпечить хорошу вентиляцію у квартирі. Якщо провітрювати квартиру так кожного дня, то можна вберегти її від цвілі.

Також вікна потрібно відкривати після приготування їжі та після купання, оскільки випари від їжі та від гарячої води здатні підвищити вологість. Тепле повітря легко переносить вологу, тому є велика ймовірність появи цвілі.



Відчиняйте вікно на кухні кожного дня / Фото Pexels

У випадку, якщо цвіль вже досить помітна на стінах, то її потрібно якнайшвидше вивести, оскільки чим довше пліснява залишатиметься, тим гіршими будуть наслідки для здоров’я.

Вивести цвіль можна за допомогою харчової соди. Наповніть пляшку з розпилювачем теплою водою й додайте всередину четвертину столової ложки харчової соди.

Перед тим, як розпилювати розчин на уражені ділянки, добре потрясіть розчином, щоб сода розчинилася й осад піднявся. Для чищення плісняви скористайтеся окремою губкою для миття посуду. Цей метод підходить для будь-яких ділянок з грибком. За потреби, повторити процедуру можна ще один раз за день, щоб точно вивести чорні цятки.