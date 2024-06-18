Як відчистити клей від одягу: 5 порад, які здивують всіх

Клей допомагає нам в багатьох ситуаціях, однак часом може трапитися певна прикрість – клей залишається на одязі. Викидати вбрання одразу не треба. Виявляється є кілька способів, які здатні видалити клей з речей.

З клеєм треба бути дуже обережним, оскільки коли він потрапляє на одяг, то починає тверднути, а коли кришиться, то пошкоджує нитки. Після цього на одязі може утворитися дірка. Щоб ефективно позбутися від клею та не зіпсувати вбрання – скористайтеся перевіреними методами від фахівців.

Читайте також Як швидко прибрати запах горілого вдома: перевірені методи, які 100% працюють

Оцет, ацетон, рідина для зняття лаку

Пляма від клею виводиться за допомогою ацетону чи рідини для зняття лаку. Треба всього лише прикласти мокрий ватний диск на 5 секунд. Тоді треба протерти місце з розлитим клеєм та витерти паперовим рушником. Тканину треба прополоскати милом та водою.

Заплямовану тканину скребками терти не варто, оскільки ви лише пошкодите її. Клей добре виводить уайт-спірит, керосин чи оцет розчинений у воді. Для делікатних тканин радять використовувати розчин з лимонної кислоти та води (1:10).



Клей з одягу можна легко вивести / Фото Pexels

Фен, праска чи морозильна камера

Для того, щоб прибрати засохлий суперклей з одягу – поставте його в морозилку на годину. Клей за цей час стане крихким, тож його можна буде видалити пилкою для нігтів чи пінцетом.

Також пляму можна нагріти феном або праскою. Як тільки він стане м’яким – видаляйте за допомогою пластикової картки чи тупого боку ножа.

Димексид

Цю рідину можна придбати в аптеці. Щоб видалити суперклей з одягу, промочіть димексидом два тампони та залишіть з внутрішньої та зовнішньої сторони на 15 секунд. Засіб є нешкідливим для тонких чи делікатних тканин.

Антиклей

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Нанесіть засіб на пляму на 5 хвилин. Після цього металевим предметом приберіть залишки. Фахівці кажуть, що антиклей підходить від наклейок на одязі та етикеток.

Вода

Клей з синтетичного одягу можна вивести завдяки розігрітій звичайній воді. Занурте річ в окріп плямою вниз, а після розм’якшення розкладіть на рівному місці та виперіть в мильному розчині. Лише після цих кроків можете прибирати пляму.