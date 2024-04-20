Від колорадських жуків не буде й сліду: що посадити біля картоплі, щоб їх відлякати

Багато дачників звикли позбавлятися від колорадського жука за допомогою хімії, втім цього можна уникнути, посадивши біля картоплі кілька рослин, які шкідники дуже не люблять.

Колорадський жук сильно нищить картоплю, тому якщо від нього не позбуватися – урожаю не чекайте. Шкідники живучі та швидко розмножуються, тому позбутися від них досить складно, але можливо. Садівники кажуть, що навіть хімія може часом не допомагати, бо колорадські жуки виробляють імунітет до різних отрут.

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Чого не любить колорадський жук

Щоб розпрощатися з колорадським жуком, вам варто висадиити поруч з картоплею інші культури.

Смугастий шкідник боїться гірчиці. Можете посадити її біля картоплі або обприскати розчином з господарського мила. Для цього змішайте 100 грамів сухої гірчиці з літром води та натріть туди трохи мила.



Колорадські жуки не люблять деяких рослин / Фото Pexels

Що посадити поруч з картоплею

Колорадського жука відлякує запах коріандру та кущової квасолі. Остання рослина добре насичує ґрунт киснем, який любить картопля. Окрім того, шкідники не люблять ще кілька рослин.

Пижмо – має різкий запах, який відлякує шкідників;

Петрушка – жуки не люблять її неприємний запах, тому саджайте зелень поруч з картоплею, щоб відлякати колорадських жуків;

М’ята – відлякує шкідників, які знищують картоплю;

Розмарин – ця рослина має сильний запах, який теж дуже не люблять жуки.

Також можете посадити поруч з картоплею гарбуз, цибулю та часник.