Відлякайте комарів в будинку певними ароматами: вони досить дієві

Влітку комарі залітають в оселю через відчинене вікно, особливо ввечері, оскільки злітаються на світло. Вони досить надокучливі, оскільки здатні всю ніч кусати, якщо їх не вигнати. Та для того, щоб спокійно спати, потрібно скористатися певними ароматами.

На вулиці чи в лісі, ми використовуємо спеціальні засоби, які наносимо на тіло, пише 24 Канал. Їхній різкий запах відлякує комарів, тож ми можемо вберегти себе від укусів. Для того, щоб вивести шкідників з дому, варто теж скористатися запахами, які комарі важко переносять й дуже не люблять.

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Як позбутися комарів вдома

Вивести комарів з оселі можна за допомогою ванілі. Краплі ванільного екстракту потрібно втерти в підвіконня. Це створить ароматичний бар’єр, який утримає від комарів на 2 – 3 години.

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Також чудово відлякують шкідників свічки із запахом лаванди чи евкаліпта. Цей аромат для комарів є дуже неприємним, тож їм важко буде знаходитися в приміщенні.



Комарів відлякують певні запахи / Фото Pexels

Можна обприскати кімнати ефірною олією м’яти, розмарину, базиліка або меліси. Їхні виразні аромати комарі не переносять. Окрім того, біля вікон можна покласти горщики з цими рослинами.

Не подобаються комарам запахи лимона чи лайму, тому можна сік перелити в пульверизатор та обробити місця з їхнім скупченням. Обприскувати віконні рами можна відваром з часнику. Запах точно відлякає надокучливих шкідників.

До слова! Позбутися від надокучливих мух вдома дуже просто. Потрібно лише скористатися кількома лайфхаками.

Витіснить шкідників з приміщення нашатирний спирт, який потрібно втерти в підвіконня. Також розпилити в кімнаті можна розчин на основі харчової соди, оливкової олії та води. Ефективною є також настоянка валеріани.