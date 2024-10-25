Як видалити пилових кліщів з матраца: вони викликають алергію

Пилові кліщі можуть завестися в матраці, тому їх треба негайно виводити, оскільки вони спричиняють алергічні реакції. Ці мікроспопічні павукоподібні кліщі живляться мертвими клітинами людської шкіри.

На відміну від постільних клопів вони не є паразитами, які кусають чи залізають під шкіру, але спати з ними небезпечно, оскільки вони можуть порушувати сон й викликати дискомфорт, пише The Spruce.

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Попри те, що пилові кліщі є непомітними нашому оку, виявити їх можна за кількома ознаками:

Крихітні чорні чи коричневі цятки на матраці;

Свербіння шкіри в ліжку;

Відчуття симптомів алергії під час сну (сльозотеча, нежить, чхання, біль у горлі).

Якщо ж ви відчуваєте ці симптоми, то варто вдатися до пропилосошування матрацу хоча б раз на місяць, щоб прибрати пилових кліщів.



Матрац треба обов'язково пропилососити / Фото Pexels

Як почистити матрац від кліщів

Спочатку зніміть захист з матраца та пилонепроникний чохол. Використовуйте пилосос з насадкою-щіткою для оббивки, щоб ретельно від всього позбутися. Не забувайте пропилососити боковини, а також рекомендовано витерти пил з каркаса ліжка.

Фахівці радять для того, аби освіжити матрац – посипати його харчовою содою й дати настоятися годину, а тоді вже братися до процедури з пилосошенням.

Далі рекомендовано замінити захисний чохол для матраців та застелити ліжко чистою постільною білизною.

Той комплект постільної білизни, який був до прибирання, треба обов’язково випрати за високої температури. У пральну машину треба також вкинути покривало від ліжка та піжаму, в якій ви спали.

Щоб позбутися пилових кліщів, рекомендовано знизити ризик вологості. Пилові кліщі відмінно розмножуються і процвітають при вологості вище 50%. При нижчій вологості їхній розвиток блокується. Щоб зменшити вологість – щодня відкривайте вікна.