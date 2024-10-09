Правильна річ, підкладена під подушку, може притягнути до будинку хорошу енергетику та прогнати негаразди. І робити це можна не тільки на свята, але й кожного дня, пише "Радіо Трек".

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Сіль

Наші предки були переконані, що сіль може захистити від злого ока. І щойно у житті починалися неприємності, вона ставала оберегом, що може захистити від невдачі. Тож підкласти під подушку полотняний мішечок з сіллю – це хороший захист та спосіб відігнати від себе погану удачу.

Монета

Якщо ви шукаєте спосіб привабити до свого дому гроші та налагодити фінансове становище, монета під подушкою може стати у пригоді. Бажано проводити цю процедуру на Молодий місяць, тоді результат буде максимально сильним. Окрім того, ніколи не використовуйте у розрахунках монету, що покладете під подушку.

Часник

Здавна часник вважався потужним амулетом та захистом від хвороб та негативної енергетики. Головку часнику клали під ліжко для того, аби захистити свою домівку, а якщо мали проблеми з безсонням, тоді часник опинявся й під подушкою.



Часник можна підкласти під подушку / Фото Pexels

Лавровий лист

Прикмети стверджують, що лавровий лист володіє дуже потужною енергетикою, і здавна люди вірили, що достатньо буде підкласти собі під подушку всього один листочок рослини, і тоді у домі відразу ж з'явиться багатство.

Мак

Тут працюватиме тільки мак, освячений на свято Маковія – адже його вважали оберегом від лихого ока. Зазвичай його клали під подушку дитині, яка засинала у неспокої. А дорослим він допомагає позбутися невдачі та нічних жахів.