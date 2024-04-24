Слиз равликів та слимаків псує рослину, на яку вони потрапляють. Масштаб проблеми може бути вражаючим, бо ці тварини є нічними, тож пожирають город в той час, коли ми цього не бачимо.

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Як позбутися від слимаків

Та якщо вдень вони під’їдають коріння, ховаючись у верхньому шарі ґрунту, то вночі слимаки виїдають дірки в листі та плодах, знищуючи всю рослину. Слизова доріжка, яку вони після себе залишають вже вранці вкаже вам на те, що на певних рослинах побував слимак.

Найкраще боротися зі шкідниками з травня до липня. Треба виполювати бур’яни, обкошувати ділянки, розпушувати ґрунт, адже саме ці місця є прихистком для слимаків.

Щоб прибрати слимаків, ви можете порозставляти у місцях їхнього скупчення мокрі ганчірки, куски шиферу, фанери та дощечки. Їм буде важко з цих пасток вибратися, тож таким чином ви механічно зможете прибрати їх з городу. Зібраних слимаків можна знищити у міцному соляному розчині чи залити крутим окропом.



Названо дієві способи, які допоможуть позбутися від слимаків / Фото Pexels

Приманки для слимаків

Приготуйте пастки з напоями, які люблять ці шкідники. Це може бути пиво, кефір, компот чи розчин з медом. Розлийте смаколики у плоскі блюдця, а вже наступного ранку знайдете всередині слимаків.

Також приманкою є шкірка грейпфрута. Зранку ви зможете зібрати урожай шкідників, які будуть сидіти під шкірками.

Поставте ввечері на грядку зволожену гілку чи капустяне листя. Наступного дня вони всі зберуться в одному місці, тож їх не треба буде шукати по всьому городі.

Чим відлякати слимаків

Равлики та слимаки дуже не люблять пахучі рослини, тому посадіть в міжряддях щавель, лаванду, розмарин, цибулю чи часник. Ці запахи змусять їх триматися подалі від вашого городу.

А ще слимаки чутливі до негашеного чи хлорного вапна. Пізно ввечері посипте грядки вапном. Візьміть 20 грамів на один квадратний метр. Однак посипати вапно треба лише в суху погоду.