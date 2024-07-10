Шкідники дуже люблять вологу, тому ви можете помітити їх рано-вранці чи після дощу на городі. Чекати, що слимаки покинуть ділянку самостійно – марна справа, тому краще візьміть на озброєння те, чого вони бояться. Слимаки не люблять щебінь, пісок, сіль та яєчну шкаралупу.

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Їхня будова тіла не дозволяє переповзти через ці матеріали, тому просто розсипте їх по периметру, аби шкідник не зміг потрапити на город до рослин.

Чим посипати город від слимаків

Також позбутися слимаків можна за допомогою золи, торфу, піску, використаного чаю чи кави. Посипте ними ґрунт навколо рослин, які найбільше атакують слимаки.

Дачники кажуть, що золою ділянку треба посипати кожних 10 днів та після дощу. Кава та чай має відлякувальний ефект 7 днів, далі треба поновити свіжими відходами. А от торф та пісок можуть стояти довго.



Від слимаків можна позбутися копійчаними методами / Фото Pexels

Кухонні засоби від слимаків

Спробуйте відлякати слимаків за допомогою солі, яка є в кожному будинку. 500 грамів калійної солі розведіть в 5 літрах води. Коли рідина потемніє – обприскайте нею листя та ґрунт навколо рослини.

А ще порятунком може стати оцет. Вам потрібно взяти 100 міліграмів рідини на 5 літрів води. Обприскайте отриманою сумішшю рослини та землю біля них. Щоб була максимальна ефективність, розпилюйте цей розчин раз на тиждень впродовж місяця.