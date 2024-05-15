Робіть це, щоб одяг не вицвітав під час прання: простий лайфхак

Прання одягу – це необхідність для того, щоб він залишався чистим та свіжим, проте з часом воно призводить до того, що тканина стає не такою яскравою і наче "заношеною". Та цієї проблеми насправді можна легко уникнути.

Найбільше тьмянінню під час прання піддається чорний одяг. Всього десять циклів чи навіть менше – і ваші улюблені майка, сорочка чи штани вже будуть не чорні, а сірі. І враховуючи те, що чорний – це базовий колір гардероба для багатьох людей, потрібно придумати спосіб, який допоможе впоратися із проблемою.

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Як правильно прати чорний одяг

Чимало людей намагаються знайти все нові і нові методи запобігання вицвітанню одягу, але ви нарешті можете припинити пошуки. Ось один дієвий лайфхак, який залишить ваш чорний одяг і справді чорним, і для нього знадобляться всього два натуральні інгредієнти, які ви, скоріш за все, вже тримаєте у себе на кухні.

Для того, щоб впоратися із проблемою, вам знадобляться або оцет, або сіль. Вам потрібно покласти чверть склянки оцту у барабан разом із вашим звичним мийним засобом, а потім просто спостерігати за неймовірним результатом. Саме оцет допоможе барвнику надійно закріпитися на вашій тканині, і тоді він не буде вимиватися із кожним подальшим пранням.



Прати чорний одяг потрібно обережно / Фото Unsplush

Якщо ж цей варіант вам не підійшов, ви можете використати сіль. Візьміть пів склянки цього продукту і посипте ним чорну білизну. Та зважайте, що тут є ключовою температура води для прання – вона має бути низькою. Періть одяг у холодній воді та встановіть машинку на режим швидкого прання.

Ще один важливий аспект, який потрібно запам'ятати – це сушіння. Ніколи не використовуйте сушильну машину чи сушіння на сонці – від цього тканина стане більш тьмяною та може вигоріти.

Натомість краще розвішати одяг у місці, де на нього не буде потрапляти надто багато променів.