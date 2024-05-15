Виявляється, соняшник негативно впливає на ґрунт. Якщо висадити на городі рослини, то він швидко збідніє та стане непридатним для вирощування інших культур. Соняшник здатен знищити якість ґрунту набагато швидше, ніж всі інші рослини.

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Чому не можна садити соняшник

В жодному разі соняшник не можна садити поруч з вирощувальними культурами, оскільки він забере в них всі корисні речовини. Дачники особливо не радять садити його поруч з картоплею, бо доброго урожаю можна й не дочекатися.

Соняшник також заманює пернатих на город, які можуть пошкодити інші рослини, тому не варто поруч садити овочі, адже їх треба буде закривати від живності.



Соняшник не можна садити на городі / Фото Pexels

Культура має розгалужену систему коренів, тому буде забирати в інших корисні компоненти і впливати на ріст інших рослин. Садівники кажуть, що під соняшниками навіть не ростуть бур’яни.

Стандартний розмір соняшника – 2 метри. Завдяки такому росту рослина робить тінь всім іншим овочам чи ягодам, тож приносить велику шкоду, бо залишає рослини без світла.

Ви могли цього й не знати, але соняшник не любить, коли поруч з ним ростуть інші рослини, тому випускає в ґрунт речовини, які є токсичними для інших рослин та уповільнює їхній ріст.