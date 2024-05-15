Оказывается, подсолнечник негативно влияет на почву. Если высадить на огороде растения, то он быстро обеднеет и станет непригодным для выращивания других культур. Подсолнечник способен уничтожить качество почвы гораздо быстрее, чем все другие растения.

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Почему нельзя сажать подсолнечник

Ни в коем случае подсолнечник нельзя сажать рядом с выращиваемыми культурами, поскольку он заберет у них все полезные вещества. Дачники особенно не советуют сажать его рядом с картофелем, потому что хорошего урожая можно и не дождаться.

Подсолнечник также заманивает пернатых на огород, которые могут повредить другие растения, поэтому не стоит рядом сажать овощи, ведь их надо будет закрывать от живности.

Подсолнечник нельзя сажать на огороде
Подсолнечник нельзя сажать на огороде / Фото Pexels

Культура имеет разветвленную систему корней, поэтому будет забирать у других полезные компоненты и влиять на рост других растений. Садоводы говорят, что под подсолнечниками даже не растут сорняки.

Стандартный размер подсолнечника – 2 метра. Благодаря такому росту растение делает тень всем другим овощам или ягодам, поэтому приносит большой вред, потому что оставляет растения без света.

Вы могли этого и не знать, но подсолнечник не любит, когда рядом с ним растут другие растения, поэтому выпускает в почву вещества, которые являются токсичными для других растений и замедляет их рост.