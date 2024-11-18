Ви, певно, чули чимало лайфхаків щодо того, як зберігати яскравість білих речей, але як щодо чорних? Що робити для того, аби речі залишалися яскравими та дійсно темними? Насправді всього кілька дій можуть допомогти у досягненні цього результату, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Розділяйте речі під час прання

Ймовірно, ви вже відділяєте білі речі від кольорових, але не менш важливо відділяти й темні. Це допоможе з часом зберегти його й надалі темним. Втім, це не значить, що вам потрібно прати тільки чорні речі разом. Також до такого прання ви можете додати темно-синій одяг та насичений червоний.

Використовуйте холодну воду

Загалом для прання більшості білизни можна обійтися гарячою водою, окрім деяких випадків. Особливо це стосується чорного одягу, адже гаряча вода може призвести до того, що чорні кольори будуть швидше зникати і вимиватися. Окрім того, це також може закінчитися усадкою вашого одягу.



Чорний одяг потрібно прати у холодній воді / Фото Pexels

Не сушіть на теплі

Якщо ви звикли вивішувати свою білизну на яскраве сонце чи класти на батарею для швидшого результату, з чорними речами робити так категорично не можна. І тепло, і яскраве світло призводять до того, що вони вигорають та з часом стають тьмяними.

Періть навиворіт

Якщо у вас вдома є сітчастий мішок для прання, варто використовувати його для чорного одягу. Це справді допоможе захистити його від надмірного полоскання під час циклу, і вбереже від потьмяніння. Окрім того, намагайтеся завжди вивертати речі, аби зберегти колір.