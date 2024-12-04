Не робіть цю помилку, щоб не знищити куртку: як правильно прати пуховик

Навіть взимку куртки мають властивість забруднюватися, тому для того, щоб вони якомога довше прослужили, треба за ними правильно доглядати. Насамперед треба звернути увагу на прання, оскільки помилки можуть призвести до значних проблем.

Не завжди почистити зимові куртки – це просте завдання, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб не зіпсувати зимовий одяг, його потрібно правильно прати. Це стосується не лише пуховиків, але й пальт.

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Як правильно прати зимову куртку

Зимові пуховики найчастіше складаються з пуху, вовни, чи хутра, тому важливо розуміти, який спосіб обирати для кожного прання. Пральна машинка – це чудове рішення для ефективного прання.

Якщо на куртці помітний символ з відром води й рукою над ним, то це означає, що річ підходить для ручного прання. Якщо ж відро з водою перекреслене, то це означає, що вбрання підходить для хімчистки, а вода може всі зіпсувати.

На етикетці також може бути зазначено, що пуховик можна прати у машинці. У такому випадку треба звернути увагу лише на одну річ – температуру. Не варто прати речі при температурі вищій, ніж 40 градусів.



Пухові куртки можна прати / Фото Pinterest

Перед тим, як запхати куртку в барабан, застебніть та закрийте кишені. Також варто зняти всі капюшони й пояси. Прати куртку в барабані треба лише одну. Не додавайте більше ніяких додаткових речей.

Фахівці радять користуватися режимом делікатного чи ручного прання. Деякі куртки можна сушити в сушильній машині. Також пуховик можна повісити на вішак й поставити сушитися у ванній кімнаті чи на балконі.