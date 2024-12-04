Не совершайте эту ошибку, чтобы не уничтожить куртку: как правильно стирать пуховик

Даже зимой куртки имеют свойство загрязняться, поэтому для того, чтобы они как можно дольше прослужили, надо за ними правильно ухаживать. Прежде всего надо обратить внимание на стирку, поскольку ошибки могут привести к значительным проблемам.

Не всегда почистить зимние куртки – это простая задача, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы не испортить зимнюю одежду, ее нужно правильно стирать. Это касается не только пуховиков, но и пальто.

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Как правильно стирать зимнюю куртку

Зимние пуховики чаще всего состоят из пуха, шерсти, или меха, поэтому важно понимать, какой способ выбирать для каждой стирки. Стиральная машинка – это отличное решение для эффективной стирки.

Если на куртке заметен символ с ведром воды и рукой над ним, то это означает, что вещь подходит для ручной стирки. Если же ведро с водой перечеркнуто, то это означает, что наряд подходит для химчистки, а вода может все испортить.

На этикетке также может быть указано, что пуховик можно стирать в машинке. В таком случае надо обратить внимание только на одну вещь – температуру. Не стоит стирать вещи при температуре выше, чем 40 градусов.



Пуховые куртки можно стирать / Фото Pinterest

Перед тем, как запихнуть куртку в барабан, застегните и закройте карманы. Также стоит снять все капюшоны и пояса. Стирать куртку в барабане надо только одну. Не добавляйте больше никаких дополнительных вещей.

Специалисты советуют пользоваться режимом деликатной или ручной стирки. Некоторые куртки можно сушить в сушильной машине. Также пуховик можно повесить на вешалку и поставить сушиться в ванной комнате или на балконе.