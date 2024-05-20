Стануть м'якими і пухнастими: секрет прання банних рушників

Махрові рушники можуть бути дуже приємними на дотик після покупки, проте з часом через використання та неправильне прання вони можуть втратити м'якість. На щастя, її можна повернути.

Рушники потрібно прати у правильному режимі у пральній машині. А також досягти ідеального результату допоможуть кілька звичних продуктів з вашої кухні.

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Як правильно прати рушники

Для того, щоб м'якість рушників залишилася з вам якомога довше, вам потрібно знати про кілька дуже важливих моментів перед пранням. Перш за все, використовувати краще тільки рідкі мийні засоби, а не порошки. Також краще поставити вищу температуру – від 40 до 60 градусів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Натомість сушити рушники варто на відкритому повітрі, без потрапляння прямих сонячних променів на них. Якщо ж на них є старі плями, попередньо вам потрібно замочити рушник на кілька годин.



Рушники потрібно прати правильно / Фото Pexels

Але є деякі причини, які можуть привести до загрубіння махрових рушників. Зокрема:

прання з порошком – від нього ворс стає сухим і колючим;

використання надто малої кількості води;

сушка на батареях та під сонцем;

прасування праскою;

викручування.

Окрім того, ваші рушники можуть загрубіти і у випадку, якщо у вас з крана тече надто жорстка вода. Та для того, щоб трохи їх пом'якшити, ви можете додати туди кондиціонер чи 1 столову ложку соди під час прання.