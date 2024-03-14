Як прати та виводити плями зі старої ковдри: цінні поради

14 березня 2024, 08:12

Джерело:

Уніан

Не всі спішать прати ковдру, оскільки хочуть зберегти наповнювач у пристойному вигляді, втім переживати не варто. Всі методи є надійними, тож спробуйте їх випробувати зі своєю ковдрою.

Спочатку зверніть увагу на наповнювач та те, яким способом можна прати ковдру. Якщо ж на етикетці нічого не зазначено, то вивести плями з ковдри можна в домашніх умовах. 

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Прання ковдри в пральній машинці

Більшість ковдр підходять для прання в машині з делікатним режимом. Температура води має бути встановлена не більше, ніж 40°, а кількість оборотів в хвилину не має перевищувати 700, бо в іншому випадку наповнювач поскупчується в грудки.

Прання ватяної ковдри

Ось тут є певна проблема, адже прати ватяну ковдру не можна, оскільки наповнювач дуже зіпсується. Якщо вона сильно брудна, то у вас є лише один вихід – віднести її в хімчистку.

Прання пухової ковдри

Цю ковдру треба прати в режимі «Ручне прання» при температурі не вище 30°. Періть рідким засобом для прання та прополощіть ковдру хоча б тричі.

Висушування ковдри після прання

Ковдру з холлофайбера та синтепону можна сушити на білизняній мотузці, а всі інші види просто розкладіть на горизонтальній поверхні, щоб вони просушилися.

Виведення плям з ковдри

Найкращим засобом від видалення плям є плямовивідник. Руками перемістіть наповнювач так, щоб ділянка з плямою була без нього. Тоді нанесіть рідину на місце забруднення та залишіть на 15 хвилин. Під струменем холодної води пляму треба промити. Цю процедуру можна повторити, якщо пляма не вивелась.

Автор: Юлія Турелик