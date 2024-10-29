Це може вбити рослину: 5 найгірших речей для спатифілума

Деяким рослинам потрібний слабокислий ґрунт, а деяким – нейтральний. Те саме стосується і світла та вологи. Для того, щоб рослина добре росла, потрібно знати про її вимоги у догляді.

Існують деякі неочевидні речі, які можуть загубити ваш спатифілум, тож варто дізнатися про них ще до того, як рослина загине і почне сохнути, пишуть "Аграрії разом".

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Нейтральний ґрунт

Спатифілумам така земля зовсім не подобається. Ґрунт потрібно періодично підкисляти для того, щоб рослина росла краще – для цього ви можете використовувати, наприклад, лимонну кислоту, і тоді ви відразу помітите результати. Зокрема листя перестане сохнути та буде смарагдовим навіть взимку.

Сухе повітря

Цей фактор може надзвичайно негативно вплинути на стан вашого спатифілума. Для того, щоб він добре ріс, вам потрібно періодично обприскувати його водою. Бажано також додавати й підживлення на основі бурштинової кислоти.

Хаотичні підживлення

Якщо у вас немає плану щодо підживлення вашого спатифілума, це може призвести до того, що він почне сохнути раніше чи пізніше. Краще використовувати комплексне добриво пролонгованої дії, і обов'язково дотримуватися інструкцій.



Спатифілум потребує підживлення / Фото Pexels

Холодне повітря

Спатифілум – це рослина, яка потребує тепла, і холодне повітря зовсім не припаде їй до смаку. Його коренева система досить швидко охолоджується, а кінчики листя починають сохнути. Тож намагайтеся уникати ситуацій, коли на спатифілум потраплятиме холодне повітря.

Гаряче повітря від батареї

Спатифілуми погано переносять жар, і якщо у вас є батарея, яка може нашкодити йому, потрібно прибрати спатифілум якомога далі від неї. Або ж ви можете прикрити батареї, аби від них не йшов такий жар.